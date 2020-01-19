В Алматинской области таксист обманом увез молодую женщину, ограбил ее и попытался изнасиловать

Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области трое монтажников спасли женщину от изнасилования и задержали преступника, передает Kazakhstan Today.

"Днем 16 января в дежурную часть Капшагайской полиции от местного жителя поступило сообщение, что неизвестный таксист захватил его жену и увез на легковой автомашине в сторону Талдыкоргана. В следующие несколько минут поступило дополнительное сообщение о том, что на трассе трое монтажников одной из строительных бригад задержали мужчину ограбившего и пытавшегося изнасиловать молодую женщину", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Полицейские выехали на место происшествия и забрали задержанного очевидцами преступника в отдел полиции. Выяснилось, что 28-летний подозреваемый проживает в Капшагае и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны и кражи.

Занимаясь частным извозом, мужчина обманом посадил потерпевшую в салон своей автомашины "Хонда-Одиссей", выехал за город и пытался изнасиловать. По счастливой случайности мимо на своей автомашине проезжали трое монтажников, которые заметили, как молодая женщина сопротивляется неизвестному, который пытается ее раздеть. Ребята сразу же остановились и оказали ей помощь, связав насильника и вызвав полицейских", - рассказали в пресс-службе.

Во время происшествия преступник находился в алкогольном опьянении. Он отнял сотовый телефон потерпевшей и 6000 тенге. Сейчас по факту начато уголовное расследование. Подозреваемый водворён под стражу в изолятор временного содержания городской полиции.





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