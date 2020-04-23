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В Караганде мужчина скончался от ножевых ранений

22.04.2020, 11:53 8695
Караганда. 22 апреля. Kazakhstan Today - 33-летний карагандинец скончался от ножевых ранений, передает Kazakhstan Today.
 

Утром 21 апреля в управление полиции Караганды поступило сообщение об обнаружении во дворе дома на улице Западная тела неизвестного мужчины с ножевыми ранениями. Им оказался 33-летний житель города", - рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Карагандинской области.

 
По словам полицейских, на месте происшествия задержан 42-летний житель города, который пытался оказывать сопротивление. Задержанный признался в содеянном.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

 

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