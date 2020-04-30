Подозреваемый в массовых беспорядках в Кордае скончался в СИЗО Алматы

Сегодня, 29 апреля, в 08.00, в следственном изоляторе Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки. Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.
По информации ведомства, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Предварительная причина - острая кровопотеря.
По факту смерти специальными прокурорами Алматы проводится досудебное расследование.
В пресс-службе также уточнили, что Кибаев был задержан и водворен в следственный изолятор по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области.
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.
В ходе расследования в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте задержали 25 активных участников массовых беспорядков.
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