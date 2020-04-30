Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Подозреваемый в массовых беспорядках в Кордае скончался в СИЗО Алматы от кровопотери вследствие порезов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 29 апреля, в 08.00, в следственном изоляторе Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки. Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

По информации ведомства, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Предварительная причина - острая кровопотеря.

По факту смерти специальными прокурорами Алматы проводится досудебное расследование.

В пресс-службе также уточнили, что Кибаев был задержан и водворен в следственный изолятор по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области.

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