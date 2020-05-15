В Шахтинске раскрыли убийство

Шахтинск. 14 мая. Kazakhstan Today - В Шахтинске расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено на балконе его квартиры, передает Kazakhstan Today.

11 мая в Шахтинске, на балконе своей квартиры, обнаружено тело 37-летнего жителя города. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого - 35-летнего мужчину, который признался в совершении данного преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС, проинформировали в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства