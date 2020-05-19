В Павлодаре провели спецоперацию по задержанию группы интернет-мошенников

Павлодар. 18 мая. Kazakhstan Today - Павлодарскими оперативниками пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в мошенничествах посредством социальных сетей, передает Kazakhstan Today.

При проведении мероприятий, 12 мая в Павлодаре по подозрению в интернет-мошенничествах задержаны двое жителей города Павлодара. Работали они по следующей схеме: размещали объявления на сайтах в сети Интернет (сайт Kolesa и ОLX) о продаже автозапчастей по довольно низкой цене. Принимая заказы, просили предварительно оплатить полную сумму за товар на банковскую карту, а заказы обязывались отправить курьерской службой. Получив деньги, некоторое время злоумышленники тянули время, оправдывая задержку плохой работой курьеров, а затем и вовсе отключали мобильный, сообщает Polisia.kz.

При этом банковские карточки были оформлены на третьих лиц, которые также не подозревали об обмане. Суммы несостоявшихся покупок варьировались от 40 до 100 тысяч тенге.

Один из подозреваемых водворен в ИВС города Павлодара. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан (Мошенничество).

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не оплачивать предварительно покупки через Интернет, а только при получении товара. Зачастую объявления о продаже дешевых товаров являются уловками мошенников.

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