Уральск. 18 мая. Kazakhstan Today - В Уральске осужденная за убийство отчима десятиклассница повесилась в камере СИЗО, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, тело Ирины Лапиной, приговоренной к 9 годам лишения свободы, сотрудники СИЗО обнаружили 8 мая. Ирина Лапина совершила самоубийство путем повешения, пишет "Уральская неделя"

В СИЗО незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа управления полиции Уральска, представитель прокуратуры. Также в СИЗО присутствовал руководитель Западно-Казахстанского филиала ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности". Во время осмотра тела девушки телесных повреждений не обнаружено. Причиной смерти явилась механическая асфиксия", - проинформировали в пресс-службе ДУИС.

Руководитель Международного бюро по правам человека и соблюдению законности филиала по ЗКО Павел Кочетков рассказал о том, что он был приглашён сотрудниками ДУИС для определения объективности произошедшей ситуации.

Я осмотрел тело погибшей (насколько это позволяет компетенция моей деятельности), при осмотре у девушки на шее остался след, других повреждений не было. Также я опросил сокамерниц девушки, она была сначала в одной камере, потом её перевели в другую камеру. Соседки из одной камеры и из другой очень переживали произошедшее. Они рассказали, что девушка была расстроена в последнее время тем, что её не посещала мать и не реагировала на просьбы девушки", - сообщил Павел Кочетков.

По словам правозащитника, он опрашивал сотрудников СИЗО, психолога и осмотрел медицинскую карту.

Судя по медицинской карте, особенных проблем со здоровьем у девушки не было. По словам сотрудников, она ни на что не жаловалась и ничего не просила. Психолог рассказала, что пятого числа девушка была в расстроенном состоянии. От предложения побеседовать отказалась. По словам сокамерниц, в день трагедии у них всё было как обычно: позавтракали, пообедали и пошли на прогулку. Но Ирина от прогулки отказалась, когда соседки вернулись и увидели Ирину, сразу позвали контролёров", - рассказал Павел Кочетков.

В департаменте УИС пояснили, что в камере предсмертной записки не обнаружено, тело погибшей выдано родственникам. В настоящее время управление полиции Уральска проводит досудебное расследование.

Ирину Лапину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство отчима. Мужчина издевался над её матерью и малолетней сестрой. Очередной скандал стал последним. Падчерица с другом жестоко убили мужчину. Десятиклассницу Ирину приговорили к 9 годам, её 19-летнего друга Нурхана Максота - к 15 годам лишения свободы.

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