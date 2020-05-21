В Алматы мошенник предлагал технику по заниженной цене

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы задержали подозреваемого в мошенничестве, обещавшего достать технику по заниженной цене, передает Kazakhstan Today.
25-летний подозреваемый заверял граждан, что работает в одном из крупных магазинов техники и может достать любую технику по заниженной цене, сообщает Polisia.kz.
На самом деле он нигде работал и решил заработать таким образом, предлагая знакомым достать новые телефоны, компьютеры, ноутбуки и другую технику ниже рыночной цены. Наивные граждане обольщались разницей в цене и скидывали ему на карточный счет деньги в ожидании заветного товара. Скажем, мобильный телефон марки "Айфон", стоящий 300 тысяч тенге, злоумышленник предлагал купить за 150 тысяч тенге. Еще одним его убеждением было, что все это делается законно, якобы в связи карантином магазин реализовывает товар подобным образом. Сроки ожидания "выгодной" покупки должны были занять две недели. Однако ни через две недели, ни через три, покупатель своего товара не дожидался. Мужчина, обещанного выполнять не собирался и тратил денежные средства на личные нужды", - проинформировал начальник отдела полиции при управлении полиции Медеуского района Куаныш Кудебаев.
На текущий момент за подозреваемым числятся 11 аналогичных эпизодов. В отношении него зарегистрировано досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).
В связи с неоднократностью совершенных им преступных деяний, просим граждан, пострадавших от противоправных действий указанного гражданина, связаться по номерам телефонов: 8-701-833-33-90; 8-777-164-99-84; 254-48-72; 254-48-75", - отметили в полиции.
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