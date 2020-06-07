КНБ провел спецоперацию по ликвидации преступной группы в Атырауской области

Атырау. 5 июня. Kazakhstan Today - 3 июня 2020 года департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из представителей спортивной среды и предположительно деструктивных религиозных течений, передает Kazakhstan Today.

Участники преступной группы причастны к вымогательству денежных средств с предпринимателей региона, "выбиванию" долгов и причинению телесных повреждений. В результате задержано 5 активных участников группировки, отдельные из которых придерживаются так называемой воровской идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ", - сообщили в пресс-службе КНБ.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним.

Трое задержанных лиц водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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