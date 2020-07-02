В Павлодаре подросток позвонил своей учительнице и сообщил о бомбе в ее доме

Павлодар. 1 июля. Kazakhstan Today - Павлодарские полицейские задержали 15-летнего подростка, сообщившего ложную информацию о взрывном устройстве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 30 июня в Центр оперативного управления позвонила жительница Павлодара. По словам женщины, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и заявил, что в одной из квартир дома, где она проживает, заложена бомба.

На место происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. При осмотре дома и квартиры саперами взрывное устройство не обнаружено.

Оперативными службами установлен 15-летний подросток. Школьник признался, что, находясь дома, он "ради шутки" позвонил своей учительнице и сообщил о заложенной бомбе. Вместе с матерью мальчик был доставлен в полицию для разбирательства.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.

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