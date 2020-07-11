В Алматы задержан завреанимацией больницы за продажу дефицитных лекарств

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной полиции Алматы получили оперативную информацию, после чего врач был задержан в ходе спецоперации на пересечении проспектов Райымбека и Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , при личном досмотре у задержанного были изъяты свыше 90 флаконов таких препаратов, как "Севофлуран", "Цефтриаксон", "Меобактрин", "Альбунорм", "Неоцитотект", "Октагам", "Архимакс", "Меропенем", "Гадовист" и "Пропофол".

Кроме того, в ходе обыска у врача изъяли денежные средства в размере 1 млн 370 тыс. тенге, вырученные от ранее проданных медицинских препаратов.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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