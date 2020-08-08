Бывшие чиновники признались в махинациях с продажей земель близ аэропорта Алматы

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Новые подробности появились в деле о крушении самолета Bek Air. Экс-чиновники, которые распродавали земельные участки близ аэропорта Алматы , признали свою вину, передает Kazakhstan Today.

Пятеро бывших госслужащих рассказали о своих махинациях. Большинство обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Госслужащие объяснили, как оформляли документы, выдавали разрешения и делили участки. Начальники и замы районных отделов земельных отношений признали вину и раскаялись", - сообщает КТК .

В деле также фигурирует риелтор, которая, по версии суда, помогала оформлять сделки. Однако женщина свою вину отрицает. Тем не менее это не помешало признать постройку, в которую врезался самолет с пассажирами, незаконной. Представители авиакомпании предполагают, что именно из-за столкновения с домом и погибли 12 человек.

Напомним, утром 27 декабря прошлого года самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.

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