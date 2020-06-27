Начато расследование незаконной продажи земель близ аэропорта города Алматы

Талдыкорган. 26 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области начато досудебное расследование незаконной продажи земель в окрестностях села Кызылту Талгарского района и аэропорта города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области, бывших главных специалистов ГУ "Аппарат акима Панфиловского сельского округа Талгарского района" по подозрению в участии в организованной преступной группе", - сообщили в антикоррупционной службе.

По информации ведомства, подозреваемые в 2015-2019 годы в составе организованной преступной группы под руководством бывшего акима Панфиловского сельского округа в окрестностях села Кызылту Талгарского района и аэропорта города Алматы путем предварительного незаконного изъятия из земель государственного фонда распродали в пользу потенциальных покупателей 191 земельный участок для строительства жилых объектов общей площадью 12,733 гектара, тем самым причинив тяжкий вред охраняемым интересам государства.

Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.

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