В СКО уволен полицейский, подозреваемый в получении взятки

Петропавловск. 13 августа. Kazakhstan Today - На заседании дисциплинарной комиссии в департаменте СКО были рассмотрены материалы коррупционного правонарушения, совершенного участковым инспектором полиции отдела местной полицейской службы района Магжана Жумабаева, передает Kazakhstan Today.

11 августа старший лейтенант полиции был задержан и водворен в ИВС сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции при получении 150 000 тенге от жителя райцентра за несоставление протокола об административном правонарушении. Решением дисциплинарной комиссии ДП СКО он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и лишен специального звания. Его непосредственный руководитель - заместитель начальника РОП освобожден от занимаемой должности. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 11 руководителей районного отдела полиции и областного аппарата.

Своими действиями молодой офицер полиции просто дискредитировал службу в то время, когда его коллеги в рамках карантинного периода добросовестно исполняют служебные обязанности. Многие люди несколько месяцев сидят без работы, и этот вопиющий факт отзовется негативным эхом среди населения. Такая же непримиримая жесткая позиция была и остается в отношении каждого коррупционера в любом звании и должности. Всех сотрудников нужно ознакомить с приказом, и каждый такой случай предавать большой огласке", - сказал начальник ДП СКО полковник полиции Марат Тулебаев.

Напомним, 4 августа в Мангистауской области нигериец пытался дать взятку полицейскому.

Ранее Антикоррупционная служба предоставила информацию о чиновниках, попавшихся на взятках, хищениях и мошенничествах. Состоялись 15 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц по ранее оконченным уголовным делам Антикоррупционной службой.

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