В Таразе задержали любителя дорогой одежды

Тараз. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Таразе полицейские по горячим следам задержали 27-летнего жителя областного центра, который похитил одежду в одном из торговых павильонов супермаркета "Дамдес", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , мужчина украл дорогую одежду и обувь, которую он под предлогом примерки надел на себя. Притупив бдительность продавцов, злоумышленник скрылся из магазина, не заплатив за товар.

Но полицейские оперативно задержали мужчину. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 191 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

2 сентября сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Тараза по подозрению в совершении ряда автомобильных краж. В конце августа жительница Жамбылской области украла у свекра 6 млн тенге.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства