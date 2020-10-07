Бывшему силовику вынесен приговор за изнасилование трансгендера

Талдыкорган. 6 октября. Kazakhstan Today - Илийский районный суд Алматинской области вынес приговор бывшему сотруднику департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области, обвиненному в изнасиловании заключенной Виктории Беркходжаевой, передает Kazakhstan Today.

Илийский районный суд Алматинской области вынес приговор по факту насильственных действий сексуального характера в отношении осужденной, отбывающей наказание в учреждении ЛА 155/4 в поселке Жаугашты.

Подсудимый вину не признал, просил оправдать. Однако суд изучил все доказательства и установил факт совершения насильственных действий, а также признал их пытками", - рассказали в пресс-службе Илийского районного суда Алматинской области.

По данным ведомства, вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшей и заключениями экспертиз.

По закону наказание назначается по уголовному законодательству, действовавшему на момент совершения преступления. Данное преступление было совершено в 2019 году до ужесточения наказания за данные преступления. Приговором суда подсудимому окончательно назначено 5 лет 6 месяцев реального лишения свободы", - уточнили в суде.

Суд не усмотрел оснований для условного наказания или назначения более мягкого наказания. Подсудимый лишен звания майора. Приговор не вступил в законную силу

По данным СМИ, трансгендер Виктория Беркходжаева, отбывающая срок за вымогательство, в июле 2019 года заявила, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию в колонии со стороны сотрудника КНБ.

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