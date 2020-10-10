В Акмолинской области женщину убили ударом молотка

Кокшетау. 9 октября. Kazakhstan Today - 26-летний житель города Макинска задержан по подозрению в убийстве 42-летней женщины путем удара молотком по голове, передает Kazakhstan Today.

9 октября в дежурную часть опорного пункта Буландынского района поступило телефонное сообщение от фельдшера Центральной районной больницы, что в приемный покой из дома доставлена 42-летняя жительница города Макинска с диагнозом "открытый перелом основания черепа затылочной области", которая от полученных травм скончалась.

По месту жительства погибшей осуществлен выезд следственно-оперативной группы, в ходе чего установлено, что проживала она совместно с сожителем и его отцом, в недавно купленном доме в Макинске. Накануне вечером к ним домой пришел житель Макинска с претензией по поводу того, что ранее данный дом снимала его родственница, а они его купили и лишили тем самым ее места проживания", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Полицейские рассказали, что "разрешить конфликт решили при помощи спиртного". После распития алкоголя отец сожителя и женщина разошлись по комнатам.

Через какое-то время пришедший "гость" встал из-за стола и вышел из кухни в другую комнату, вернулся через некоторое время с молотком в руках, сказал, что возьмет данный молоток себе, и покинул дом, после чего сожитель женщины направился в спальную комнату, где обнаружил ее лежащую на полу в луже крови и сразу вызвал скорую помощь", - уточнили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятиями был установлен 26-летний житель города Макинска, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений.

Мужчина отрицал свою причастность к совершению преступления, однако в последующем признался, что нанес потерпевшей удары молотком по голове", - рассказали полицейские.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство", он водворен в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства