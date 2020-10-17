Житель Кокшетау изнасиловал девушку и отнял у нее телефон

Кокшетау. 16 октября. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и разбое, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, преступление произошло ранним утром 29 сентября.

В дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от 20-летней девушки о том, что на пересечении улиц Жамбыла и Садвокасова неизвестный мужчина открыто похитил у нее сотовый телефон марки "Samsung" и, угрожая ножом, вступил в половой акт против ее воли. По данному факту был незамедлительно ориентирован весь личный состав ДП области, просмотрены камеры видеонаблюдения в районе совершения преступления, камеры ЦОУ, а также был отработан контингент из 26 человек, состоящих на учете в полиции, схожих по описанию. В результате 14 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 30-летний мужчина, который полностью признал свою вину", - рассказали в полиции.

В отношении задержанного полицейские начали уголовные дела по статьям УК РК "Изнасилование" и "Разбой".

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