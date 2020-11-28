Синтетические наркотики обнаружили у иностранца в Алматы

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Алматинские полицейские задержали иностранца, который хранил наркотические средства в съемной квартире, передает Kazakhstan Today.





Сотрудники нашего подразделения совместно с коллегами из управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города во дворе одного из домов, расположенных на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Шевченко, задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в хранении наркотических средств. Оперативная информация подтвердилась. Мужчина сразу же повел себя подозрительно. Оказалось, не зря. В ходе личного досмотра он добровольно выдал из кармана куртки наркотическое средство порошкообразного типа, завернутое в пакет. Уже чуть позже следственно-оперативная группа обнаружила по месту жительства подозреваемого такие же свертки, которые направлены на судебно-химическую экспертизу. Проводится досудебное расследование. Он взят под стражу", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

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