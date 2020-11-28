Система Orphus

Синтетические наркотики обнаружили у иностранца в Алматы

26.11.2020 12178
Синтетические наркотики обнаружили у иностранца в Алматы
Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Алматинские полицейские задержали иностранца, который хранил наркотические средства в съемной квартире, передает Kazakhstan Today.
 

Сотрудники нашего подразделения совместно с коллегами из управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города во дворе одного из домов, расположенных на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Шевченко, задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в хранении наркотических средств. Оперативная информация подтвердилась. Мужчина сразу же повел себя подозрительно. Оказалось, не зря. В ходе личного досмотра он добровольно выдал из кармана куртки наркотическое средство порошкообразного типа, завернутое в пакет. Уже чуть позже следственно-оперативная группа обнаружила по месту жительства подозреваемого такие же свертки, которые направлены на судебно-химическую экспертизу. Проводится досудебное расследование. Он взят под стражу", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая