Избивал жену, топил младенца в унитазе и насиловал детей: изверга будут судить в Алматинской области

Талдыкорган. 25 января. Kazakhstan Today - Летом прошлого года фонд НеМолчиKZ обнародовал ужасающую историю о том, как бывший зек днями напролет издевался над женой и детьми. Жестоко избивая их, тиран не давал возможности выйти на связь и позвать на помощь. После того, как девятилетнему сыну женщины все же удалось позвонить бабушке, семью, наконец, спасли от садиста , передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в фонде НеМолчиKZ, дело в отношении изверга передали в суд. Но в ходе расследования были установлены новые шокирующие подробности.

Следователь Зарина Сулейменова раскрыла дело, но результаты нас шокировали. Экспертиза подтвердила факт насилия над обоими мальчиками. Бытовой агрессор, как и многие другие, оказался педофилом", - проинформировали в фонде.

Напомним, у пары на тот момент был совместный трехмесячный сын, а также с ними жили двое сыновей женщины от первого брака в возрасте 4 и 9 лет.

Сейчас дело в отношении тирана направили в суд по части 1 статьи 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 1 статьи 110, (Истязание), части 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего) УК РК.

В Фонде также отметили, что изверг ранее уже был судим, а сейчас он угрожает жене и ее матери.

Семья тяжело переживает случившееся. Бабушка за это время перенесла операцию. Мама, пострадавшая от побоев сожителя, длительное время лечилась от последствий, она очень истощена. Всего за год совместной жизни этот мужчина отнял здоровье у всей семьи. Из-за страха перед ним и постоянных угроз, мама молча терпела побои, пока старший сын не сообщил бабушке, а та уже обратилась в фонд "НеМолчиKZ". Надеемся, он получит пожизненный срок и больше никогда не выйдет на свободу", - заключили в фонде.

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