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Застигнутый на территории космодрома вор отбивался от полицейских лопатой

26.01.2021 11530
Кызылорда. 26 января. Kazakhstan Today - Прокуратурой комплекса Байконур для дальнейшего расследования в правоохранительные органы РК направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя поселка Аксуат Кызылординской области, совершившего предусмотренное частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает прокуратура комплекса "Байконур", 3 января обвиняемый был застигнут сотрудниками полиции на территории космодрома Байконур при хищении металла. Заметив двух полицейских, мужчина начала размахивать штыковой лопатой и угрожать.
 
Принимая во внимание, что обвиняемый является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления его дальнейшего уголовного преследования.
 
Уголовным законодательством РК наказание за угрозу применения насилия в отношении представителя власти предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 

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