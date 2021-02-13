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Уголовное дело по факту хищения и халатности завели в отношении работников Алматинского детского дома

12.02.2021 12556
Уголовное дело по факту хищения и халатности завели в отношении работников Алматинского детского дома
Талдыкорган. 12 февраля. Kazakhstan Today - В отношении работников КГУ "Алматинский областной детский дом №1 управления образования Алматинской области" возбуждено уголовное дело по фактам халатности и хищения, передает Kazakhstan Today.
 

Департаментом экономических расследований по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ по факту хищения. В рамках данного дела начато досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ по факту халатности. Иная информация о ходе досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

 
Ранее сообщалось, что социальный педагог детского дома сбежала, сняв деньги со счетов воспитанников. Женщину задержали в Таразе
 

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