Уголовное дело по факту хищения и халатности завели в отношении работников Алматинского детского дома

Талдыкорган. 12 февраля. Kazakhstan Today - В отношении работников КГУ "Алматинский областной детский дом №1 управления образования Алматинской области" возбуждено уголовное дело по фактам халатности и хищения, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ по факту хищения. В рамках данного дела начато досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ по факту халатности. Иная информация о ходе досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

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