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В Северном Казахстане избитая женщина два дня умирала в доме злоумышленника

02.03.2021 21331
В Северном Казахстане избитая женщина два дня умирала в доме злоумышленника
Петропавловск. 2 марта. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области задержан 52-летний житель райцентра Смирново, который до полусмерти избил свою знакомую и в течение двух дней не вызывал ей скорую помощь, передает Kazakhstan Today.
 
Как выяснилось, избиение произошло еще 13 февраля. 
 

В ходе возникшего конфликта в своем доме житель райцентра нанес 36-летней женщине телесные повреждения и не вызвал медработников. Потерпевшая в течение двух суток находилась в доме знакомого. Ее мать обратилась в полицию, сотрудники которой обнаружили нуждавшуюся в оказании медпомощи сельчанку. Она была доставлена в отделение хирургии райбольницы с множественными телесными повреждениями. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ОП Аккайынского района по статье УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". 20 февраля женщина скончалась в больнице. Состав уголовного правонарушения переквалифицирован на часть 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

 
Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворён в ИВС ОП Аккайынского района. В отношении него избрана мера пресечения "содержание под стражей". 

 

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