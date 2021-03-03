В Северном Казахстане избитая женщина два дня умирала в доме злоумышленника

Как выяснилось, избиение произошло еще 13 февраля.
В ходе возникшего конфликта в своем доме житель райцентра нанес 36-летней женщине телесные повреждения и не вызвал медработников. Потерпевшая в течение двух суток находилась в доме знакомого. Ее мать обратилась в полицию, сотрудники которой обнаружили нуждавшуюся в оказании медпомощи сельчанку. Она была доставлена в отделение хирургии райбольницы с множественными телесными повреждениями. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ОП Аккайынского района по статье УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". 20 февраля женщина скончалась в больнице. Состав уголовного правонарушения переквалифицирован на часть 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.
Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворён в ИВС ОП Аккайынского района. В отношении него избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Напомним, президент РК Токаев поручил МВД восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. Также сообщалось, что преступления, связанные с половым насилием, будут расследовать женщины-следователи.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства