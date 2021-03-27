Полицейские в СКО подозреваются в продаже ритуальщикам данных об умерших

ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАРТА - Сотрудники Центра оперативного управления полиции города Петропавловска подозреваются в получении вяток за предоставление ритуальным агентствам сведений об умерших лицах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антикоррупционной службой по СКО начато досудебное расследование в отношении сотрудников Центра оперативного управления полиции города Петропавловска.

Они подозреваются в предоставлении ритуальным агентствам сведений об умерших лицах на территории Петропавловска за денежное вознаграждение (из расчета 4 тыс. тенге за предоставление анкетных данных умершего)", - проинформировали в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.









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