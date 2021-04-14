К пожизненному лишению свободы приговорили жителя Костанайской области за повторное двойное убийство

КОСТАНАЙ. 13 АПРЕЛЯ - Житель Костанайской области, отсидевший 20 лет в колонии за двойное убийство, спустя три месяца после освобождения совершил такое же преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации портала alau.kz , в марте 2020 года 41-летний Эдуард Сулаков вышел на свободу. Уже в августе он снова совершил двойное убийство. Специализированный уголовный суд Костанайской области приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В августе случайные знакомые привели Сулакова в дом 53-летнего рудничанина и его 43-летней сожительницы. После совместного распития спиртных напитков знакомые ушли, а Эдуард остался в гостях. В результате конфликта с хозяином Сулаков нанес ему дома множество ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Женщину, на глазах у которой произошло убийство, Сулаков также убил, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи. Тела хозяев обнаружили их соседи.

Над раскрытием двойного убийства в Рудном работала специальная следственно-оперативная группа. Спустя два дня подозреваемый был задержан, несмотря на то, что пытался скрыться от оперативников и оказал им сопротивление.

Эдуард Сулаков был признан виновным в совершении двух убийств. Поскольку в его действиях признан опасный рецидив, Сулакову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Кроме того, по решению суда Сулакова будет принудительно лечить врач-психиатр.

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