Полицейские ликвидировали ОПГ и крупную наркосеть, действовавшие в двух регионах страны

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 АПРЕЛЯ - Широкомасштабную спецоперацию провели полицейские, ликвидировав крупную наркосеть, действовавшую на востоке страны и в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно с ДКНБ по ВКО пресечена деятельность преступной группы из семи человек, трое из которых проживали на территории южного региона страны, сообщает Polisia.kz

В результате проведенной совместной спецоперации менее чем за один месяц все участники наркоструктуры были задержаны. Все они были иногородними и тщательно соблюдали меры конспирации и постоянно меняли съемные квартиры.

Удалось выйти и на кураторов наркосети, находившихся в Алматинской области, откуда они руководили всеми действиями преступной группы.

В ходе обысков изъято около 10 килограммов готовых для реализации синтетических наркотиков, что равнозначно почти 100 000 разовым дозам.

Наркокурьерам товар отправляли в тайниках под видом запасных частей через транспортно-логистические компании. Все автозапчасти с наркотиками тщательно покрывались лакокрасочными материалами, в надежде, что их не смогут обнаружить служебно-розыскные собаки", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

После получения, закладки наркотиков осуществлялись только по ночам, чтобы закладчиков никто не мог увидеть.

В первых числах апреля начались масштабные задержания. В течение одной недели все четыре действовавшие на территории Усть-Каменогорска закладчика были арестованы. Владельцы квартир, сдававшие в аренду свое жилье, были поражены увиденным: квартиросъемщики устроили там настоящие цеха по расфасовке наркотиков.

Далее очередь дошла и до самих кураторов наркосети.

Установлена причастность целой семьи, организовавшей в селе Кызылкайрат Талгарского района Алматинской области в съемном доме нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые посредством мессенджера Telegram занимались бесконтактным распространением наркотиков, а расчет от потенциальных клиентов принимали при помощи электронных платежных систем.

В результате масштабной спецоперации под стражу взяты семь человек в возрасте от 21 года до 49 лет. Стоимость изъятого на "черном рынке" - около 200 млн тенге.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье 297 УК РК. Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.

9 апреля Антикоррупционной службой по городу Алматы с обвинительным актом окончено уголовное дело в отношении сотрудников полиции департамента полиции Алматы, организовавших ОПГ и несколько лет руководивших ею.

17 апреля в Караганде задержаны члены транснациональной преступной группы, которая создала нарколаборатории в пяти регионах РК.

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