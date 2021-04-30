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Умершего во время следствия экибастузца признали виновным в изнасиловании ребенка

29.04.2021 6913
ПАВЛОДАР. 29 АПРЕЛЯ - Дело в закрытом режиме рассматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия случилась в августе прошлого года. 24-летнему парню предъявили обвинение в изнасиловании маленькой девочки. Однако во время предварительного следствия 13 ноября 2020 года молодой человек умер, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По закону в отношении умершего дело может рассматриваться в том случае, если на этом настаивают его родственники в целях реабилитации покойного. С таким ходатайством обратился адвокат и законный представитель обвиняемого - его отец.
 
По версии следствия, вина подсудимого была доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, а также заключениями экспертиз.
 
Прокурор просил признать экибастузца виновным в предъявленном обвинении и освободить от уголовной ответственности в связи с его смертью.
 
Между тем отец подозреваемого и его адвокат просили оправдать и реабилитировать молодого человека.
 

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении изнасилования малолетней, без назначения наказания в связи со смертью в соответствии с частью 7 статьи 393 УПК РК", - сообщил председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Асхат Нуркиев.

 

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