Главу управления здравоохранения Мангистауской области приговорили к 3,5 года ограничения свободы

Суд установил, что Жаманбаева, являясь руководителем управления здравоохранения Мангистауской области , действуя против установленных должностных обязанностей и ограничений, в августе 2020 года заключила договор с ТОО "Сentropharm" о закупе из одного источника 6 передвижных рентгеновских аппаратов на сумму 222 000 000 тенге, в связи с распространением инфекции COVID-19 на территории республики.

Для приобретения аппаратов к бюджетному плану на 2020 год была подготовлена бюджетная заявка по цене выше рыночной стоимости, областному маслихату было предложено выделить средства на приобретение медицинского оборудования, в результате чего решением городского маслихата данные средства были выделены. Однако в соответствии с требованиями материально-технического обеспечения государственных учреждений договор от областного департамента казначейства не прошел регистрацию. После этого Жаманбаева потребовала заключить договор с ТОО "Сentropharm" на закуп передвижных рентгеновских аппаратов из одного источника с директорами районных поликлиник с целью закупа через подведомственные медицинские учреждения. Таким образом, Жаманбаева нанесла государству ущерб на сумму 29 540 000 тенге, способствуя незаконному высокому закупу каждого передвижного рентгеновского аппарата", - рассказали в пресс-службе суда.

В ходе досудебного расследования подсудимая признала вину и возместила причиненный ущерб, в связи с чем была заключено процессуальное соглашению о признании вины.

На главном судебном разбирательстве подсудимая признала вину, не оспаривала относимость и допустимость собранных доказательств по материалам уголовного дела. При назначении наказания суд принял наличие у осужденной несовершеннолетних детей и положительную характеристику как обстоятельства, смягчающие ее уголовную ответственность и наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Приговором суда Жаманбаева Ж. признана виновной. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в суде.

Отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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