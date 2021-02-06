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В Мангистауской области задержан руководитель управления здравоохранения

05.02.2021 10612
Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области на прошлой неделе был задержан один из руководителей управления здравоохранения, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, задержанный руководитель "отдал предпочтение при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению и распространению инфекции COVID-19 на территории области".
 
Подробностей дела в агентстве не раскрыли. 
 
Между тем ранее в Сети распространилась информация о задержании руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой. 
 

Жаманбаева… в августе 2020 года, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение медицинского оборудования по завышенным ценам в рамках программы "Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии". Руководитель подозревается в приобретении трех передвижных рентген-аппаратов. Ущерб государству составил 63 млн тенге", - сообщает в Telegram-канале Чиновник.

 
По информации портала Lada.kz, Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения она много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.
 

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