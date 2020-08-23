Аким Мангистауской области поручил не допускать дефицита масок и дезинфицирующих средств

Актау. 22 августа. Kazakhstan Today - В Мангистауской области под председательством акима Серикбая Трумова прошло заседание оперативного штаба по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции и предпринимаемым в данном направлении мерам, передает Kazakhstan Today.

Входе заседания были рассмотрены вопросы развития сферы здравоохранения, обеспечения медучреждений лекарствами, процесс формирования запасов лекарственных препаратов в аптечных сетях, текущее состояние фармацевтической деятельности, работа скорой медицинской помощи, работа медицинских учреждений городов и районов и их подготовка к осеннему периоду.

Как отметила в своем докладе руководитель областного управления здравоохранения Жамал Жаманбаева, провизорные стационары готовы к приему пациентов в случае распространения сезонных заболеваний в осенне-зимний период.

На сегодняшний день в регионе к приему пациентов готово 17 медучреждений на 2719 мест, амбулаторные поликлиники на 62 места. За 7 месяцев текущего года в регион было привлечено 66 молодых специалистов. Однако кадровый дефицит по-прежнему ощущается.

Необходимы врачи общей практики, кардиологи, нейрохирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, онкологи, клинические фармакологи, инфекционисты, радиологи, физиотерапевты, психиатры (наркологи), офтальмологи и отоларингологи", - сказала Жамал Жаманбаева.

По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Рината Кубатаева, в региональной аптечной сети имеется достаточный запас лекарственных препаратов. Нет дефицита в масках и дезинфицирующих средствах. На сегодняшний день на станции скорой помощи имеется 35 аппаратов ИВЛ, 56 пульсоксиметров, 29 тепловизоров.

По итогам заседания аким области С. Трумов поручил усилить меры безопасности в регионе, а также не допускать дефицита масок и дезинфицирующих средств, лекарств в аптеках, не допускать необоснованного повышения цен в регионе, и контролировать соблюдение санитарных требований согласно инструкции, сообщает пресс-служба акима.

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