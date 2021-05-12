В Узбекистане вынесли приговор виновным в прорыве дамбы и наводнении

ТАШКЕНТ. 11 МАЯ - Верховный суд Узбекистана вынес приговор по делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища , из-за которого в Сырдарьинской области погибли четыре человека, пострадали - 56, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 мая 2020 года после сильного дождя и штормового ветра утром произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям был нанесен большой ущерб. Из-за прорыва дамбы 56 человек были госпитализированы, 4 человека погибли в результате стихийного бедствия, 1 - пропал без вести", - напоминает портал Podrobno.uz.

Из-за прорыва дамбы в Узбекистане в зоне подтопления оказались и пять населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области Казахстана. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тысячи жителей. Ущерб от затопления засеянных полей в Махтааральском районе оценили в 4,1 млрд тенге

На скамье подсудимых находилось 17 человек. Шестерых обвиняемых суд приговорил к различным срокам от 3 до 10 лет тюрьмы, одного - к ограничению свободы на 4 года (домашний арест), остальных - к крупным штрафам.

Самый большой срок - 10 лет - получил бывший заместитель гендиректора УП "Узтемирйулкурилишмонтаж", экс-глава дирекции строительства гидротехнических сооружений М. Холматов. Он получил срок за хищения в особо крупном размере, должностной подлог, а также нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия. По пять лет тюрьмы получили бывший начальник "Сирдаре сув курилиш инвест" С. Абдуназаров, а также бывший начальник отдела планирования перспективных проектов UzGIP С. Руднев. Что касается штрафов, то их суммы составили от 6,8 миллиона сумов до 134 миллионов сумов", - пишет издание.

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