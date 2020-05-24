Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту прорыва дамбы

Ташкент. 23 мая. Kazakhstan Today - Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с прорывом плотины Сардобинского водохранилища и наводнением в Сырдарьинской области, передает Kazakhstan Today.
По факту наводнения, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище 1 мая, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры Узбекистана.
Отмечается, что дело возбуждено по статьям УК республики "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ", предусматривающим лишение свободы сроком до пяти лет. При этом следственные действия в рамках этого уголовного дела возложены на службу государственной безопасности.
Прорыв плотины утром 1 мая привел к затоплению поселка Кургантепа и нескольких окрестных населенных пунктов. Из зоны затопления было эвакуировано 70 тыс. местных жителей, с различными травмами госпитализированы 56 человек, напоминает ТАСС.
Напомним, 1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района в Узбекистане. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате водой наполнились приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. В Махтааральском районе Туркестанской области создан оперативный штаб и объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Пять населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области Казахстана также оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тысячи жителей. Ущерб от затопления засеянных полей в Махтааральском районе оценили в 4,1 млрд тенге.
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