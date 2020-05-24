Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту прорыва дамбы

Ташкент. 23 мая. Kazakhstan Today - Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с прорывом плотины Сардобинского водохранилища и наводнением в Сырдарьинской области, передает Kazakhstan Today.

По факту наводнения, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище 1 мая, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что дело возбуждено по статьям УК республики "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ", предусматривающим лишение свободы сроком до пяти лет. При этом следственные действия в рамках этого уголовного дела возложены на службу государственной безопасности.

Прорыв плотины утром 1 мая привел к затоплению поселка Кургантепа и нескольких окрестных населенных пунктов. Из зоны затопления было эвакуировано 70 тыс. местных жителей, с различными травмами госпитализированы 56 человек, напоминает ТАСС

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