В Махтааральском районе в результате наводнения пострадали 620 жилых домов

Туркестан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Махтааральском районе Туркестанской области в результате наводнения пострадали 620 жилых домов, сообщили в акимате области, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Махтааральском районе Туркестанской области затоплены 4 населенных пункта: Жана Турмыс (46 домов), Женис (130 домов), Фирдоуси (250 домов) и Оргебас (194 дома). Всего от наводнения пострадали 620 домов. Из административного центра Махтааральского района за ночь эвакуировали около 12 тысяч человек. Оперативно подготовлено 22 эвакуационных пункта. На сегодня уже эвакуировано около 7 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, "пострадавшее от стихии население находится под наблюдением 120 медицинских работников. Сотрудники полиции создали 5 контрольно-пропускных пунктов в селах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас для обеспечения безопасности жителей. Кроме того, для мобилизационных мероприятий привлечено 508 человек из соседнего села Когалы Жетысайского района и 5 единиц техники. Ситуация находится на постоянном контроле, оказывается вся необходимая помощь".

Напомним, в результате сильного дождя и штормового ветра 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане, в результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению двух населенных пунктов Женис и Жана Турмыс в этом районе. В связи с этим в Махтааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Между тем в Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая по части 1 статьи 207 (Должностная халатность) и пункту "б" части 2 статьи 258 (Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса РУ.





Ранее сообщалось об эвакуации 5400 человек из подтопленных сел в Туркестанской области. 1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района в Узбекистане. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате водой наполнились приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов Женис и Жана Турмыс.

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