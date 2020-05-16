Казахстан примет участие в техаудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Казахстан примет участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане, сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Глава министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкатом Хамраевым.

Стороны обсудили спектр важных водохозяйственных вопросов между странами. Переговоры прошли конструктивно, в духе добрососедства и партнерства. Одна из главных тем встречи - дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища", - отметили в пресс-службе ведомства.

Глава Минэкологии Казахстана М. Мирзагалиев отметил, что прорыв дамбы нанес большой экономический ущерб населению, проживающему в зоне затопления на территориях Узбекистана и Казахстана.

В ходе переговоров мы пришли к совместному решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и наших, казахстанских, экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого сооружения", - прокомментировал итоги встречи глава Минэкологии Казахстана.

Также стороны договорились разработать и подписать Межправительственное соглашение по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов.

Стороны достигли договоренность разработать и утвердить Дорожную карту по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений в срок до 15 июня текущего года.

Участники встречи также согласовали меры по проведению вегетационного периода 2020 года в бассейне реки Сырдарья.

Было достигнуто решение организовать совместную рабочую группу для мониторинга и контроля забора воды на основных гидроузлах и водохозяйственных участках", - проинформировал М. Мирзагалиев.

Участники встречи договорились о проведении совместной работы по водохозяйственному балансу водных ресурсов реки Сырдарьи и рассмотрели возможность дальнейшего обсуждения вопроса по лимиту водозабора в бассейнах рек Карадарья и Чирчик.

Руководители министерств также договорились проводить встречи и сотрудничать на регулярной основе.

Напомним, 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в соседнем государстве пять населенных пунктов Махтааральского района оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тысячи жителей.

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