В Алматы задержали членов особо жестокой ОПГ

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АЛМАТЫ. 26 МАЯ - В Комитете национальной безопасности РК рассказали об уголовных делах и задержаниях, связанных с деятельностью особо опасной ОПГ "Айшуак Жантугел" в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве назвали задержание семи активных членов ОПГ "Айшуак Жантугел" одной из последних успешных операций 2020 года, сообщает Kazpravda.kz

Задержание было проведено 28-29 ноября 2020 в Алматы. Разработка велась КНБ совместно с МВД. ОПГ "Айшуак Жантугел" отличалась особой дерзостью и жестокостью преступлений. В ходе разработки преступной группировки было установлено, что заметное расширение ее влияния началось в 2018 году в сфере незаконного рыбного промысла на озере Сарыбулак.

По данным комитета, задержанные члены ОПГ успели установить контроль над оптово-розничными рынками, инфраструктурой автовокзала "Сайран" и другими объектами в Алматы.

Выявленные эпизоды преступлений связаны с вымогательством, разбоем, "крышеванием" предпринимателей рынков "Алатау", "Ожет", "Кенжехан", прилегающих к ним парковок, в том числе на так называемой "барахолке", похищением людей и совершением других общеуголовных преступлений. Также сотрудниками КНБ и МВД собраны данные о причастности отдельных членов группировки к убийству в 2016 году криминального авторитета Нурбекова", - сообщили в КНБ.

Напомним , в апреле полицейские ликвидировали ОПГ и крупную наркосеть, действовавшие в двух регионах страны.





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