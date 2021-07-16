Обвиняемый в изнасиловании Асель Айтпаевой скончался в больнице

Фото представлено родствениками

ТБИЛИСИ. 15 ИЮЛЯ - Обвиняемый в изнасиловании 26-летней гражданки Казахстана Асель Айтпаевой Бесик Тордуа скончался в клинике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Точная причина смерти обвиняемого в изнасиловании Асель Айтпаевой пока неизвестна, сообщает sowa.news

По словам адвоката Лаши Шукакидзе, его подзащитный был госпитализирован из пенитенциарного учреждения в больницу неделю назад. Когда защитник хотел встретиться с обвиняемым, ему сказали, что Тордуа находится в бессознательном состоянии.

Врачи сказали мне, что у Тордуа были кровоподтеки на голове", - сказал Шукакидзе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства