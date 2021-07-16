Обвиняемый в изнасиловании Асель Айтпаевой скончался в больнице

Фото представлено родствениками
ТБИЛИСИ. 15 ИЮЛЯ - Обвиняемый в изнасиловании 26-летней гражданки Казахстана Асель Айтпаевой Бесик Тордуа скончался в клинике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Точная причина смерти обвиняемого в изнасиловании Асель Айтпаевой пока неизвестна, сообщает sowa.news.
По словам адвоката Лаши Шукакидзе, его подзащитный был госпитализирован из пенитенциарного учреждения в больницу неделю назад. Когда защитник хотел встретиться с обвиняемым, ему сказали, что Тордуа находится в бессознательном состоянии.
Врачи сказали мне, что у Тордуа были кровоподтеки на голове", - сказал Шукакидзе.
Напомним, казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой. На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства".
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