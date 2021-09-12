В Уральске после сообщения о драке обнаружено тело 29-летнего мужчины

УРАЛЬСК. 11 СЕНТЯБРЯ - В Уральске после анонимного сообщения в полицию о драке обнаружено тело мужчины 1992 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, 11 сентября, примерно в 00.08, поступило анонимное сообщение о драке по улице Назарбаева, недалеко от церкви.

По прибытии на место сотрудниками полиции на улице обнаружено тело неизвестного мужчины 25-30 лет. Позже установлена личность погибшего - гражданина Ш., 1992 года рождения", - уточнили в полиции.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению этого особо тяжкого преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой).

Если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, просим сообщить в Абайский отдел полиции либо по номеру 102. Анонимность гарантируется", - добавили в пресс-службе.

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