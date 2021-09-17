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Житель Талгара забил до смерти жену и сбросил тело в канал

16.09.2021, 14:22 11341
ТАЛДЫКОРГАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области по подозрению в жестоком убийстве женщины задержан ее муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тело женщины в Большом Алматинском канале в Енбекшиказахском районе 12 сентября обнаружил местный житель, о чем он незамедлительно сообщил в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
 
В ходе оперативных мероприятий сотрудники Енбекшиказахского РУП установили личность погибшей, ею оказалась 37-летняя жительница Талгара. По подозрению в убийстве задержан ее 48-летний муж.
 

Задержанный признался в том, что 6 сентября избил жену в ходе возникшей ссоры, а затем с целью сокрытия преступления ночью вывез её тело и сбросил в БАК", - рассказали в полиции.

 
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. 
 
 
 

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