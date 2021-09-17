Житель Талгара забил до смерти жену и сбросил тело в канал

ТАЛДЫКОРГАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области по подозрению в жестоком убийстве женщины задержан ее муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тело женщины в Большом Алматинском канале в Енбекшиказахском районе 12 сентября обнаружил местный житель, о чем он незамедлительно сообщил в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Енбекшиказахского РУП установили личность погибшей, ею оказалась 37-летняя жительница Талгара. По подозрению в убийстве задержан ее 48-летний муж.

Задержанный признался в том, что 6 сентября избил жену в ходе возникшей ссоры, а затем с целью сокрытия преступления ночью вывез её тело и сбросил в БАК", - рассказали в полиции.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

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