Житель Талгара забил до смерти жену и сбросил тело в канал

ТАЛДЫКОРГАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области по подозрению в жестоком убийстве женщины задержан ее муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тело женщины в Большом Алматинском канале в Енбекшиказахском районе 12 сентября обнаружил местный житель, о чем он незамедлительно сообщил в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники Енбекшиказахского РУП установили личность погибшей, ею оказалась 37-летняя жительница Талгара. По подозрению в убийстве задержан ее 48-летний муж.
Задержанный признался в том, что 6 сентября избил жену в ходе возникшей ссоры, а затем с целью сокрытия преступления ночью вывез её тело и сбросил в БАК", - рассказали в полиции.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что житель Атырау нанес ножевые ранения жене при пятилетнем ребенке
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