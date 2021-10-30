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Суд оставил без изменения приговор по делу об изнасиловании малолетней в Сатпаеве

29.10.2021, 12:03 121609
Суд оставил без изменения приговор по делу об изнасиловании малолетней в Сатпаеве
КАРАГАНДА. 29 ОКТЯБРЯ - Карагандинский областной суд оставил без изменения приговор об изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Карагандинским областным судом приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении супругов П. оставлен без изменения", - сообщает пресс-служба областного суда.

 
Отмечается, что виновность осужденных подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз. 
 

Назначенное П. наказание в виде пожизненного лишения свободы, а его супруге в виде 22 лет лишения свободы является справедливым с учетом особой тяжести совершенных ими преступлений. В силу требований закона (статья 46, часть 4 УК) пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, поэтому супруге П. было назначено 22 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.

 
Шокирующее преступление произошло вечером 23 июля 2020 года. Парочка была в гостях у своего соседа, который жил в том же подъезде. Увидев из окна одиноко игравшую девочку, они вступили в сговор, решив похитить ее и надругаться. Троица настигла девочку, когда она поднималась на пятый этаж, где живут ее дальние родственники, у которых в этот момент гостили ее родители. Заведя ее обманом в квартиру, подсудимые и хозяин квартиры надругались над ребенком. Когда начались поиски, спрятали девочку под диваном. Но полицейские и волонтеры обнаружили ее во время осмотра всех квартир в этом доме. Нашли девочку в полночь в голом виде, перевязанную скотчем, под диваном в квартире местного жителя. 
 
6 октября 2020 года одного из подозреваемых обнаружили повешенным в камере следственного изолятора в Караганде. Экспертиза показала, что на теле 62-летнего мужчины не было следов избиения или других травм. Медики официально признали, что это был суицид. 
 
12 февраля 2020 года резонансное уголовное дело о похищении и изнасиловании пятилетней девочки было передано в суд. В июне текущего года суд присяжных вынес вердикт по делу об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки в Сатпаеве.
 

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Экс-главе управления Минэнерго вынесен приговор

30.10.2021, 10:54 8047
Экс-главе управления Минэнерго вынесен приговор
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Бывшего главу управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы приговорили к 8 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает агентство "Хабар", экс-чиновника арестовали в прошлом году по подозрению во взяточничестве. Чиновник участвовал в коррупционной схеме по распределению газа и неоднократно получал взятки от представителей газосетевых организаций. Общая сумма взяток составила 6,3 млн тенге. 
 

Как позже было установлено, некоторые регионы в Казахстане получали больше голубого топлива, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. По версии следствия, Нурбек Амангельдыулы был причастен к внесению заведомо ложных сведений в заявки. В то время он возглавлял одно из управлений министерства".

 
Свой срок Амангельдыулы будет отбывать в учреждении минимальной безопасности. 
 

В АФМ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении Биртанова

29.10.2021, 19:34 111511
В АФМ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении Биртанова
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В СМИ и социальных сетях распространяются сведения о затягивании сроков расследования уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова якобы в связи с отсутствием у следствия доказательств его вины. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и направлена на формирование у общественности ошибочного представления о текущей ситуации", - сообщила официальный представитель АФМ Гаухар Сапарбаева.

 
Она отметила, расследование уголовного дела агентством завершено еще 7 июля 2021 года, о чем общественность неоднократно информировалось. Гаухар Сапарбаева добавила, что с этого времени сторона защиты ознакамливается с материалами уголовного дела. 
 

И только после этого дело может быть направлено в суд для рассмотрения по существу. Вопрос о виновности или невиновности подозреваемого должен быть разрешен исключительно судом", - сказала представитель АФМ.

 
Ранее сообщалось, что Биртанову продлили срок домашнего ареста до 14 ноября. 
 
Напомним, Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 

Подозреваемый в убийстве Аяжан Едиловой отказался от суда присяжных

29.10.2021, 17:46 140536
АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - Алматинский городской суд определил дату главного судебного разбирательства по делу об изнасиловании и убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заседание назначено на 10.00 9 ноября. В пресс-службе суда отметили, что процесс будет закрытым.
 
Также сообщается, что во время предварительных слушаний подсудимый отказался от права рассмотрения дела судом присяжных, поэтому дело будет рассматриваться судьей единолично.
 
Дело Аяжан Едиловой поступило в суд 20 октября. Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено. 21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством. 
 

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