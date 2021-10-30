Суд оставил без изменения приговор по делу об изнасиловании малолетней в Сатпаеве

КАРАГАНДА. 29 ОКТЯБРЯ - Карагандинский областной суд оставил без изменения приговор об изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Карагандинским областным судом приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении супругов П. оставлен без изменения", - сообщает пресс-служба областного суда.
Отмечается, что виновность осужденных подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз.
Назначенное П. наказание в виде пожизненного лишения свободы, а его супруге в виде 22 лет лишения свободы является справедливым с учетом особой тяжести совершенных ими преступлений. В силу требований закона (статья 46, часть 4 УК) пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, поэтому супруге П. было назначено 22 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.
Шокирующее преступление произошло вечером 23 июля 2020 года. Парочка была в гостях у своего соседа, который жил в том же подъезде. Увидев из окна одиноко игравшую девочку, они вступили в сговор, решив похитить ее и надругаться. Троица настигла девочку, когда она поднималась на пятый этаж, где живут ее дальние родственники, у которых в этот момент гостили ее родители. Заведя ее обманом в квартиру, подсудимые и хозяин квартиры надругались над ребенком. Когда начались поиски, спрятали девочку под диваном. Но полицейские и волонтеры обнаружили ее во время осмотра всех квартир в этом доме. Нашли девочку в полночь в голом виде, перевязанную скотчем, под диваном в квартире местного жителя.
6 октября 2020 года одного из подозреваемых обнаружили повешенным в камере следственного изолятора в Караганде. Экспертиза показала, что на теле 62-летнего мужчины не было следов избиения или других травм. Медики официально признали, что это был суицид.
12 февраля 2020 года резонансное уголовное дело о похищении и изнасиловании пятилетней девочки было передано в суд. В июне текущего года суд присяжных вынес вердикт по делу об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки в Сатпаеве.