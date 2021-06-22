Суд присяжных вынес вердикт по делу об изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве

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КАРАГАНДА. 21 ИЮНЯ - Суд присяжных вынес вердикт по делу об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки в Сатпаеве (часть 4 статьи 120, часть 4 статьи 121, пункты 3, 5, 11 части 2 статьи 106 УК), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области, сообщает пресс-служба СМУС Карагандинской области.

По делу об изнасиловании подозреваемых было трое. Один из подозреваемых Г. покончил жизнь самоубийством в период следствия. Суду за совершение тяжкого преступления были преданы супруги П.

Суд установил, что 23 июля 2020 года Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде своего дома встретил малолетнюю потерпевшую, схватил и занес в свою квартиру. Затем Г. позвал соседа П., предложил совершить насилие, последний согласился. Затем они позвали супругу П. - подсудимую П., которая, зная о преступных намерениях, ввела ребенку инъекцию неустановленного вещества. Девочка начала терять сознание. После чего Г. и П. совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Согласно заключению экспертизы, психическому здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

По результатам голосования суд присяжных признал П. и П. виновными по всем статьям обвинения. Отягчающим обстоятельством в действиях П. признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного П. назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности. При этом первые 5 лет срока подлежит отбытию в учреждении полной безопасности.

В суде подчеркнули, что закон запрещает назначать женщинам пожизненное лишение свободы (статья 46 УК), в связи с чем подсудимой П. по совокупности преступлений окончательно назначено 22 года лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься педагогической деятельностью и занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Напомним, шокирующее преступление произошло вечером 23 июля 2020 года. 12 февраля 2020 года резонансное уголовное дело о похищении и изнасиловании пятилетней девочки передано в суд.

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