Изнасилование девочки в Сатпаеве: уголовное дело передано в суд

Сатпаев. 12 февраля. Kazakhstan Today - Резонансное уголовное дело о похищении и изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве передано в суд, передает Kazakhstan Today.





По информации прокурора Карагандинской области Марата Сексембаева, следствие закончило расследование дела о похищении и изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве, сообщает портал Liter.kz





По данным издания, один из обвиняемых в педофилии ранее повесился в СИЗО, но двое других – на скамье подсудимых.

Уголовное дело по фактам похищения и изнасилования малолетней девочки окончено расследованием и направлено для рассмотрения в суд. По делу проходят два фигуранта", - сказал прокурор области Марат Сексембаев.

По источникам портала, мужчина и женщина, оказавшиеся на скамье подсудимых по резонансному делу об изнасиловании девочки, приходятся друг другу мужем и женой.

Шокирующее преступление произошло вечером 23 июля 2020 года . Парочка была в гостях у своего соседа, который жил в том же подъезде. Увидев из окна одиноко игравшую девочку, они вступили в сговор и решили похитить ее и надругаться.

Троица настигла девочку, когда она поднималась на пятый этаж, где живут ее дальние родственники, у которых в этот момент гостили ее родители.

Заведя ее обманом в квартиру, подсудимые и хозяин квартиры надругались над девочкой. А когда начались поиски ребенка , спрятали ее под диваном. Но полицейские и волонтеры нашли ребенка во время осмотра всех квартир в этом доме. Нашли девочку в полночь в голом виде, перевязанную скотчем, под диваном в квартире местного жителя.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев взял на личный контроль дело об изнасиловании девочки. По этому делу задержали троих подозреваемых.

6 октября 2020 года одного из подозреваемых обнаружили повешенным в камере следственного изолятора в Караганде. Экспертиза показала, что на теле 62-летнего мужчины не было следов избиения или других травм. Медики официально признали, что это был суицид.

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