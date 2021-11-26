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В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире

25.11.2021, 17:24 47602
В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире
Фото: sonkukabarlar.kg
ШЫМКЕНТ. 25 НОЯБРЯ - В Шымкенте на съемной квартире обнаружено тело молодой женщины. Мертвую девушку нашла хозяйка квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, 25 ноября, в 01.30, в съемной квартире, расположенной по адресу: Республика, 16, обнаружено тело девушки 20-25 лет с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте происшествия.
 
Хозяйка квартиры сообщила, что потерпевшая сняла жилье на 3 дня. По одной из версии, на эту съемную квартиру девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт.
 
Два первых дня девушка еще выходила на связь с хозяйкой квартиры и ничего подозрительного в ее голосе не было. 
 

Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки. Запасным ключом женщина открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежал окровавленный труп девушки. Приехавшая бригада медиков констатировала, что тело пролежало в квартире около суток".

 
Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей. Детали происшествия полицейские пока не сообщают.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы жестоко убили девушку.
 

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В Алматы пограничники выявили гражданина Пакистана с поддельной ID-картой Польши

25.11.2021, 20:37 87454
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ -21 ноября в Международном аэропорту Алматы пограничники задержали гражданина Пакистана, прибывшего из Душанбе без основания для въезда в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК, им предъявлены ID-карта Польши (аналог вида на жительства для иностранцев на территории страны) и авиабилеты по маршруту Алматы - Нур-Султан - Франкфурт, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID-карта не соответствует установленному образцу и является поддельной.
 
Этому гражданину отказано во въезде в РК, он был депортирован.
 

В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы

25.11.2021, 19:54 92287
В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы
Фото: пресс-служба КНБ РК
АКТАУ. 25 НОЯБРЯ - Пограничники обнаружил рыбу осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе совместных мероприятий департамента пограничной службы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов населенного пункта Форт-Шевченко задержаны трое граждан, у которых обнаружена рыба осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 2,4,5 части 2 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК.
 
2 ноября сотрудники полиции ОП Капшагая задержали "Газель", в которой находилось около 3 тонн незаконно добытой рыбы.
 

ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге

25.11.2021, 19:25 97174
ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров, сообщает пресс-служба АФМ РК. 

 
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
 
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге. 
 
Ведется следствие.

Ранее в Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге.
 

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