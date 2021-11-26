В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире

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Как сообщает otyrar.kz, 25 ноября, в 01.30, в съемной квартире, расположенной по адресу: Республика, 16, обнаружено тело девушки 20-25 лет с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте происшествия.
Хозяйка квартиры сообщила, что потерпевшая сняла жилье на 3 дня. По одной из версии, на эту съемную квартиру девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт.
Два первых дня девушка еще выходила на связь с хозяйкой квартиры и ничего подозрительного в ее голосе не было.
Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки. Запасным ключом женщина открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежал окровавленный труп девушки. Приехавшая бригада медиков констатировала, что тело пролежало в квартире около суток".
Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей. Детали происшествия полицейские пока не сообщают.
Ранее сообщалось, что в Алматы жестоко убили девушку.