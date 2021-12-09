Задержан подозреваемый в жестоком избиении алматинца

АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - Подозреваемый в жестоком избиении 27-летнего мужчины задержан в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе конфликта, возникшего из-за парковочного места, 39-летний местный житель нанес серьезные телесные повреждения своему оппоненту. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С целью раскрытия данного преступления, установления его обстоятельств и привлечения виновного к ответственности в отделе полиции при УП Алатауского района была создана специальная следственно-оперативная группа", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.
Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается, сообщает портал InAlmaty.kz.
Напомним инцидент произошел около жилого комплекса "Алмалы" в Алатауском районе.
Мужчина лет 43 избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, потом мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб головного мозга", - рассказал брат пострадавшего.