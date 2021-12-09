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Задержан подозреваемый в жестоком избиении алматинца

08.12.2021, 11:36 147799
Задержан подозреваемый в жестоком избиении алматинца
АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - Подозреваемый в жестоком избиении 27-летнего мужчины задержан в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе конфликта, возникшего из-за парковочного места, 39-летний местный житель нанес серьезные телесные повреждения своему оппоненту. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С целью раскрытия данного преступления, установления его обстоятельств и привлечения виновного к ответственности в отделе полиции при УП Алатауского района была создана специальная следственно-оперативная группа", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

 
Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается, сообщает портал InAlmaty.kz.

Напомним инцидент произошел около жилого комплекса "Алмалы" в Алатауском районе. 

Мужчина лет 43 избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, потом мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб головного мозга", - рассказал брат пострадавшего. 

 

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На 7 и 11 лет лишили свободы сбытчиков гашиша в Нур-Султане

09.12.2021, 17:49 9019
На 7 и 11 лет лишили свободы сбытчиков гашиша в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - За сбыт гашиша в крупном размере осуждены два жителя столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, уроженцы Акмолинской области, проживающие в столице, организовали поставку, хранение и сбыт наркотического средства "гашиш" в особо крупном размере на территорию Ерейментауского региона и Нур-Султана, сообщает Polisia.kz
 

Далее на преступную группу вышли через 39-летнего жителя Ерейментауского района Акмолинской области, который был задержан за сбыт наркотиков по месту жительства. Остальные члены группировки являлись столичными жителями", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов. 

 
В ходе задержания один из сбытчиков пытался избавиться от наркотиков, выбросив несколько пакетов с гашишем с балкона. Всего в результате проведенной операции было изъято более 16 килограммов гашиша.
 
По информации источника, на судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично, отрицали хранение наркотических средств с целью сбыта и сбыт. Однако виновность каждого подтверждалась неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими. 
 

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывал смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств уголовной ответственности и наказания суд не усмотрел. Приговором суда 42-летний гражданин С. признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности. Второму участнику преступной группы, 44-летнему гражданину С. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности, а также применены принудительные меры медицинского характера от наркомании по месту отбывания наказания", - сообщает источник.

 
Приговор вступил в законную силу в ноябре.
 
Как сообщалось ранее, наркосбытчика с крупной партией гашиша и марихуаны задержали в Нур-Султане.
 
Также напомним, что мешок с марихуаной нашли у жителя Туркестанской области.
 

Экстази и мефедрон изъяли у 22-летнего наркоторговца в Петропавловске

09.12.2021, 16:01 14392
Экстази и мефедрон изъяли у 22-летнего наркоторговца в Петропавловске
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - Полицейские Северо-Казахстанской области изъяли у 22-летнего наркоторговца 500 доз мефедрона, а также экстази, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 22-летний житель Петропавловска попал в поле зрения североказахстанских борцов с наркопреступностью в конце августа. 
 

В распоряжение стражей порядка поступила информация о возможной причастности молодого человека к распространению наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен полимерный сверток со свертками, в которых находилось порошкообразное вещество. Общий вес изъятого составил 31 грамм. Экспертиза показала, что это психоактивное вещество "мефедрон" - синтетический аналог кокаина. Изъятый вес составил около 500 разовых доз. Впрочем, этим "ассортимент" подозреваемого в наркоторговле не исчерпывался. При проверке его показаний полицейские установили так называемые "закладки", в которых изъяты таблетки. Таблетки оказались психотропным веществом MDMA, или метамфетамином, более известным под названием "экстази". К слову, это первый случай изъятия метамфетамина в СКО в нынешнем году. Подозреваемый арестован", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности СКО Иван Терзиди. 


 
Ранее сообщалось, что все больше молодых казахстанцев торгуют наркотиками, поскольку это легкий заработок. Так, в Жамбылской области полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков в Алматы.  
 

Жителя Алматы приговорили к 17 годам за двойное убийство

09.12.2021, 15:51 8695
Жителя Алматы приговорили к 17 годам за двойное убийство
Фото: yandex.ru
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный уголовный суд Алматы приговорил подозреваемого в двойном убийстве к 17 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации следственного управлении ДП Алматы, летом этого года 43-летний мужчина после совместного распития спиртных напитков в ходе драки нанес смертельные ножевые ранения двум собутыльникам, сообщает Polisia.kz.
 

К сожалению, оба раненых скончались в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый был задержан по "горячим следам". Его деяния квалифицированы следствием по 2 части статьи 99 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый в тот же день был водворен в изолятор временного содержания. Как следует из материалов уголовного дела, застолье проходило во дворе частного дома. Там мужчины коротали вечер. В какой-то момент двое стали спорить. В качестве решающего аргумента задержанный схватился за нож и ударил им сначала одного, а затем второго, который пытался разнять их", - проинформировал заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов. 

 
Как сообщалось ранее, в Алматинской области пьяная ссора закончилась поножовщиной и убийством.
 
Также напомним, что в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве 23-летней девушки.
 

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