В Алматы ищут свидетелей жестокого избиения мужчины на детской площадке

Фото: maxpark.com
Сообщение об избиении парня появилось в паблике Zhaloby.almaty в Instagram.
5 декабря приблизительно в 21:00 в районе ЖК Алмалы, (Алатауском районе) случился следующий инцидент: Мужчина, лет 43 избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день, мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб мозга", - говорится в сообщении (стиль, орфография и пунктуация сохранены).
Родные пострадавшего парня ищут свидетелей. По их данным, номер машины нападавшего - 278 Nissan Pathfinder. Свидетелей просят позвонить по телефону 8 775 100 3037
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане подростки избили охранника театра.