Подозреваемый в изнасиловании спрыгнул с лестницы в здании полиции Шымкента

ШЫМКЕНТ. 20 ДЕКАБРЯ - В Шымкенте подозреваемый в мошенничества и изнасиловании после очной ставки попытался сбежать и спрыгнул с лестницы в здании полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18 декабря в управление полиции аль-Фарабийского района был доставлен обвиняемый по статье УК РК "Мошенничество" гражданин 1987 года рождения. Ранее он был объявлен в розыск с применением меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в отношении него также проводилось расследование по статье УК РК "Изнасилование".

Подозреваемый после очной ставки с потерпевшей по данному делу, осознав невозможность ухода от уголовной ответственности, при попытке к бегству спрыгнул через перила лестничного марша и упал на перекрытие кладового помещения", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

В полиции добавили, что при осмотре медработниками у него не выявлено никаких телесных повреждений. Его состоянию ничего не угрожает.

Он водворен в ИВС ДП Шымкента", - добавили в полиции.



