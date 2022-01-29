Смертельное ДТП, совершенное полицейским: родные погибшей утверждают, что виновник был пьян

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Жизнь Лауры Адильжановой оборвалась 23 января. Девушка возвращалась домой на такси, когда на встречную полосу выехал внедорожник. Столкновение обернулось трагедией. За рулем оказался полицейский. Очевидцы утверждают, что капитан пытался сбежать с места ДТП. В салоне его авто вроде бы разглядели полупустые бутылки с водкой", - сообщает телеканал КТК.
Родные погибшей рассказали, что на следующий день виновника трагического происшествия уволили из органов, а экспертиза якобы показала, что он был трезв.
Водитель джипа был пьян. Таксист сказал, что он даже фары не включил. Он сбежал, бросив машину. Он был с девушкой, работает в органах, экспертизу купил. В наркологии купил анализ - якобы он трезвый. Разве трезвый человек будет ехать по встречке с выключенными фарами? В машине лежала водка: есть свидетели, которые это видели", - сказала мать погибшей Куляш Карибаева.
Родственники утверждают, что бывший сотрудник полиции делает все возможное, чтобы доказать свою невиновность. В результаты экспертизы они не верят и требуют тщательного расследования.
На тот момент, когда я его видел, он был в алкогольном опьянении, был запах перегара. На следующий день мы поехали в РОВД к следователю - узнать о наркологической экспертизе. Там было указано, что он был трезв, стоял на ногах, ходил ровно. Он получил отрицательный тест на алкоголь", - рассказал брат Лауры Максат Адилжан.
По словам заведующего отделением травматологии многопрофильной клинической больницы Алматы Бекзата Бейсенова, также серьезно пострадал водитель такси.
Травмы после ДТП, состояние пациентов очень тяжелое. Мужчина 40 лет сейчас принимает лечение в отделение хирургии. Состояние стабильно тяжелое. При поступлении сделана операция - лапаротомия и ушивание ран печени", - рассказал врач.
В полиции подтвердили, что за рулем внедорожника действительно был их коллега, но спустя сутки его уволили. Результаты экспертизы на самом деле еще не готовы, а расследование идет в рамках закона.
Водитель автомашины Toyota Prado, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Honda Stream. Установлено, что внедорожником управлял сотрудник полиции. По данному факту проведено служебное расследование. 24 января решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел за дискредитацию", - сказал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.
Предполагаемый виновник аварии задержан и находится в СИЗО. За смертельное ДТП ему может грозить до пяти лет тюрьмы.
Напомним, смертельное ДТП произошло 23 января на 12-м километре трассы Алматы - Талгар.