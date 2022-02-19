Арсенал оружия и гранаты нашли по дороге на Медеу

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ФЕВРАЛЯ - О тайнике с оружием стало известно сотрудникам учреждения ЛА-155/18 ДУИС по городу от арестованных, задержанных за участие в массовых беспорядках в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемые перед своим разоблачением успели спрятать оружие и боеприпасы, сообщает Polisia.kz.
Чтобы в последующем быстро отыскать дерево, рядом с которым спрятан схрон, фигурант оставил метку. По ней, собственно говоря, мы и сориентировались", - рассказал заместитель начальника по оперативной работе учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы Азамат Аманжолов.
Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Револьвер, обрез, патроны, гранаты, дымовые шашки следственно-оперативная группа изъяла и приобщила к материалам уголовного дела по ст.287 ч.2 УК РК. Принадлежность содержимого тайника установит судебно-баллистическая экспертиза.