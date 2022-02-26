В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"

Фото: Depositphotos.com
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы "Свой дом", при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы", - сообщили в АФМ.
В агентстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Свой дом", просим обратиться в ДЭР Шымкента или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39", - сообщает АФМ.