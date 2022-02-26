В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"

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ШЫМКЕНТ. 25 ФЕВРАЛЯ - Департамент агентства по финансовому мониторингу Шымкента расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы "Свой дом", при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы", - сообщили в АФМ.

В агентстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Свой дом", просим обратиться в ДЭР Шымкента или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39", - сообщает АФМ.