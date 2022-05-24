Начальник кинологического центра МВД РК осуждена за поборы

АЛМАТЫ. 23 МАЯ - Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД РК Болгумбаевой А.А. по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Болгумбаева А.А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат, сообщает пресс-служба Антикора.
19 мая приговором Турксибского районного суда Алматы Болгумбаева А.А. осуждена к ограничению свободы на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.
Приговор не вступил в законную силу.