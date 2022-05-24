Начальник кинологического центра МВД РК осуждена за поборы

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ТАЛДЫКОРГАН. 23 МАЯ - В городе Саркане санкционировали арест двух подозреваемым в причастности гибели 4-летней девочки-инвалида, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В убийстве ребенка подозревают ее мать и родного дядю, сообщает Polisia.kz

Напомним , 17 мая на свалке бытовых отходов в Саркане обнаружили скелетированное тело малолетней девочки. Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка, которая в своих показаниях пояснила, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью.

В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, похоронив ее в городском карьере.

В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест. Уголовное дело расследуется по статье 99, часть 3, УК РК, предусматривающей наказание за убийство малолетнего лица. Подозреваемые содержатся под стражей.

Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.