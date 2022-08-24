Два участника январских беспорядков осуждены за насилие в отношении полицейских и военнослужащих

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - О фактах применения жестокости и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков рассказал на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
5 января во время беспорядков в Семее житель данного города, не подчиняясь законным требованиям сотрудников о прекращении неправомерных действий, нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы", - рассказал Адилов.
Другой случай произошел 3 января в Усть-Каменогорске, где сотрудники полиции пытались пресечь организацию незаконного митинга, а житель этого города оказал им сопротивление с применением насилия.
Приговором суда он признан виновным с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы", - сообщил представитель МВД.
По его словам, несколько уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников во время массовых беспорядков находятся в производстве и в ближайшее время будут направлены в суд.
Адилов также сообщил, что по январским событиям возбуждено более 4600 уголовных дел, разыскивается свыше 2 тысяч единиц похищенного оружия.