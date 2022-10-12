Полицейского подозревают в убийстве напарника

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Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Напарника погибшего инспектора патрульной полиции Восточно-Казахстанской области подозревают в убийстве, сообщает - Напарника погибшего инспектора патрульной полиции Восточно-Казахстанской области подозревают в убийстве, сообщает Polisia.kz

По факту смерти начато досудебное расследование по статье 99, часть 1, УК РК (Убийство). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшедшего.

36-летний полицейский, подозреваемый в смерти напарника, водворен в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД.